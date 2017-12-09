Пенсакола, США, 9 декабря, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверен, что его страна является победительницей в двух мировых войнах, а также «поставила на колени» коммунизм. Такое заявление Трамп сделал накануне, 8 декабря, выступая перед своими сторонниками в городе Пенсакола (США, штат Флорида).

Gage Skidmore Ага... в двух войнах

«Мы — нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну, и поставила на колени коммунизм», — пафосно заявил Трамп.

Стоит отметить, что пропаганда американской исключительности в США поставлена очень хорошо и Трамп, скорее всего, действительно верит в то, что говорит.

Что касается отправки человека на Луну и строительства Панамского канала, то американцы действительно занимались этим, хотя насчет лунной миссии до сих пор у многих есть сомнения.

А вот победу в двух мировых войнах США точно не одерживали, хотя и принимали участие в этих конфликтах на стороне победителей.

Выступления Трампа перед своими сторонниками всегда носят популистский характер и заключаются в нескольких лозунгах — «Америка — самая великая», «Америка — прежде всего», «Сделаем Америку снова великой».