Киев, 9 декабря, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Сторонники помещенного в следственный изолятор временного содержания главы украинской партии «Движение новых сил» («Рух новых сил») Михаила Саакашвили перекрыли улицу Ивана Мазепы, 9 декабря передает телеканал «112 Украина».

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Уточняется, что улица перекрыта от метро «Арсенальная» до гостиницы «Салют». Практически каждый переулок заполнен полицейскими, спецназовцами и нацгвардейцами.

Киевские правоохранители перекрыли въезд во двор СБУ, рядом с которым расположен СИЗО. Во дворе находится автобус с сотрудниками украинской Нацгвардии. По данным телеканала, людей рядом с Аскольдовым переулком становится все больше.

Пришедшие к зданию СИЗО сторонники Саакашвили поставили здесь бочки и зажгли их — чтобы греться, сообщает УНН.

У здания изолятора произошла стычка, в результате которой человек опрокинул бочку с костром, сообщает УНИАН.

Напомним, Саакашвили задержан в Киеве 8 декабря и помещен в СИЗО на Аскольдовом переулке. Генпрокурор заявил, что при задержании удалось избежать крайних мер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Саакашвили объявил бессрочную голодовку. По словам его адвоката, в случае ареста Саакашвили на 60 суток, он «еще более жестко будет продолжать голодовку».

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