Киев, 9 декабря, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Голодовку объявил находящийся в киевском следственном изоляторе временного содержания глава украинской партии «Движение новых сил» («Рух новых сил») Михаил Саакашвили, заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий, 9 декабря сообщает УНН.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

«Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки, — сказал Чернолуцкий. — Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного питания».

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Напомним, Саакашвили помещен в СИЗО после задержания 8 декабря в киевской квартире на улице Отрадной. Прокуратура запрашивает в суде меру пресечения для бывшего грузинского президента, инициировавшего очередной майдан в Киеве.

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Отметим, что Саакашвили позвал своих сторонников на марш в украинской столице 10 декабря. До этого он заявлял о создании «украинской сечи», нацеленной на свержение действующего президента Петра Порошенко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, у здания СИЗО собрались сторонники главы «Руха новых сил»: здесь присутствуют более ста человек. Некоторые из них выкрикивают лозунги в защиту Саакашвили.