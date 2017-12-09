Рамалла , 9 декабря, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Число пострадавших в ходе протестов в Палестине выросло до 760 человек, сообщает Tagesspiegel.

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«По меньшей мере 760 ранены в Иерусалиме, один человек умер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские военные атаковали базу «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) вечером 8 декабря.

Напомним, ранее Палестинская организация Красного полумесяца заявила о 750 пострадавших.

Отметим, что сделанное 6 декабря заявление американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля крайне проблематизировало ближневосточное урегулирование.

Со стороны Палестины начались ракетные обстрелы израильской территории и уличные беспорядки. В ответ израильские военные атаковали протестующих, а по сектору Газа были проведены авиаудары и обстрелы.

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Рамалла отказывается садиться за стол переговоров с Вашингтоном и Тель-Авивом, поскольку Израиль через Трампа посягнул на территорию и независимость Палестины: Восточный Иерусалим является частью палестинской земли.

8 декабря постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что возник риск полной дестабилизации и слова Трампа будут иметь далеко идущие последствия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, палестинское Министерство здравоохранения заявило о гибели 30-летнего Мохаммада аль-Масри. За два дня обострения палестино-израильского конфликта пострадали не менее 245 человек, 11 из которых получили огнестрельные ранения.