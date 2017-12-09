Рамалла , 9 декабря, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Попытка Вашингтона изменить статус Иерусалима чревата полной дестабилизацией палестино-израильских отношений, заявил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур на заседании Совета Безопасности (СБ ООН).

John Gillespie Рияд Мансур

По словам палестинского представителя, сделанное американским президентом Дональдом Трампом заявление несправедливо и не ведет к разрешению конфликта.

«Оно привело к росту напряженности, создав риск полной дестабилизации в этой ситуации, что будет иметь далеко идущие последствия», — заявил Мансур.

Напомним, Трамп заявил о новом статусе Иерусалима 6 декабря. Рамалла восприняла эти слова крайне отрицательно. На высшем уровне был сделан ряд соответствующих заявлений в адрес американского и израильского руководств.

В зоне арабо-израильского конфликта активизировались палестинские группировки ХАМАС и ФАТХ. По Израилю запущены несколько ракет.

Армия Израиля в ответ на запуски ракет из сектора Газа ударила по палестинским объектам — с воздуха и с земли. Также в Палестине начались уличные беспорядки, подавляемые израильскими военными.

Вопрос об американской политике в отношении ближневосточного урегулирования был поднят на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США. Также проблема обсуждалась на высочайшем уровне в ходе российско-турецких переговоров.

7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «это решение сейчас не способствует продвижению в ближневосточном урегулировании, а напротив, как мы видим, оно приводит к расколу среди международного сообщества».

8 декабря СБ ООН провел экстренное совещание, на котором Мансур заявил, что Иерусалим является «сердцем Палестины» и призвал к «глобальному консенсусу» против одностороннего решения Вашингтона и Тель-Авива.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день Саиб Эрекат, официальный представитель палестинского правительства, заявил, что Рамалла не будет разговаривать с Вашингтоном до тех пор, пока Трамп не отменит своего решения.