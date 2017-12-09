Вена, 9 декабря, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Совет министров иностранных дел стран ОБСЕ, заседание которого прошло 7−8 декабря в Вене, принял декларацию о переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Бюро по «реинтеграции» правительства Молдавии, в документе говорится о намерении стран-участниц ОБСЕ найти «всеобъемлющее, мирное и жизнеспособное решение приднестровского конфликта, которое будет основано на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в признанных на международном уровне границах, с определением особого статуса для Приднестровья, который бы гарантировал соблюдение всех прав его жителей».

Донор Площадь Суворова после парада в честь 21 годовщины образования ПМР

Совет министров ОБСЕ отметил существенные результаты, достигнутые сторонами в переговорах в последнее время, и договоренность разрешить еще ряд социально-экономических проблем в ближайшие месяцы.

Страны ОБСЕ также призвали Молдавию и ПМР приступить к диалогу по всем трем переговорным «корзинам»: социально-экономические вопросы, правовые и гуманитарные вопросы, всеобъемлющее урегулирование, включая политические вопросы и вопросы безопасности.

В документе, который поддержала и российская делегация, также отмечается ключевая роль формата «5+2» в определении решения конфликта и содержится призыв к посредникам и наблюдателям в переговорном процессе координировать свои усилия и для продвижения в процессе урегулирования конфликта.

В министерстве иностранных дел ПМР заявили, что ознакомились с «мнением государств — участников ОБСЕ относительно динамики развития ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова». «Следует отметить, что ежегодные заявления подобного рода не являются частью договорно-правовой базы переговорного процесса и не несут обязывающего характера, поскольку принимаются без прямого участия и учета позиции Приднестровья, являющегося международно признанной равноправной стороной диалога в консультативном формате «Постоянного совещания…», — отметили в ведомстве.

Призыв вести переговоры в рамках каких-то «международно согласованных параметров», предусматривающих некую «территориальную целостность и суверенитет РМ», в Приднестровье назвали инерционным подходом, который «носит абстрактный характер и не имеет ничего общего с действующим переговорным процессом». «Формат окончательного политического урегулирования отношений между Приднестровьем и Республикой Молдова не может быть предрешен какими-либо сторонними площадками, а его параметры должны утверждаться договоренностями в рамках прямого диалога между сторонами при наличии комплекса соответствующих факторов и устойчивого консенсуса», — заявили в МИД ПМР.

Там подчеркнули, что принципиальным условием для выработки эффективной модели урегулирования конфликта является соблюдение неотъемлемых прав и интересов народа Приднестровья и, в первую очередь, практическая реализация результатов республиканского референдума 2006 года о независимости. «Подчеркиваем в этой связи приверженность принципиальной позиции о необходимости широкого международно-правового признания суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики», — добавил в дипломатическом ведомстве.

«На текущем этапе принципиальное значение имеет задача достижения должного уровня доверия через успешное решение комплекса актуальных социально-экономических и гуманитарных вопросов в интересах людей… В данном контексте полагаем необходимым активизировать усилия по выработке механизма гарантий достигаемых договоренностей. Убеждены, что функции международного посредничества подразумевают практическое содействие в создании условий для результативного диалога, а не пространные теоретизирования на тему политических рамок окончательной модели урегулирования», — подвели итог в МИД Приднестровья.