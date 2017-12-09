Вашингтон, 9 декабря, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Рестрикции в отношении ряда российских компаний планируются Министерством торговли США в связи «нарушением» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Эй вы!

Соответствующее решение уже принято американским Советом национальной безопасности.

По данным источника в администрации президента США, под новые санкции подпадут предприятия, которые якобы участвовали в разработке крылатых ракет, запрещенных ДРСМД.

Напомним, российско-американский ДРСМД был подписал 8 декабря 1987 года в Вашингтоне главой СССР Михаилом Горбачевым и 40-м президентом США Рональдом Рейганом. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.

Согласно ДРСМД, США и СССР (а затем и Россия) не должны производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Вопрос выхода из ДРСМД уже поднимался Вашингтоном — 2 августа 2017 года в Конгрессе США. Российский президент Владимир Путин 19 октября 2017 года заявил, что в этом случае «ответ России будет мгновенным и зеркальным».

Вашингтон мотивирует свое намерение тем, что российская сторона якобы нарушает договор. Москва в свою очередь обращает внимание на то, что ДРСМД неоднократно нарушался американской стороной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в МИД РФ в связи с тридцатилетием подписания ДРСМД заявили, что договор стал «важной вехой на пути отказа от стереотипов «холодной войны». Между тем Вашингтон пытается дестабилизировать обстановку, отмечают в министерстве.

«Все три десятилетия Российская Федерация сохраняет твердую приверженность Договору о РСМД и неукоснительно его соблюдает, — сообщили в ведомстве. — Мы добиваемся того же от США, достаточно вольно трактующих существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений, и одновременно продолжающих выдвигать в наш адрес голословные обвинения в нарушении соглашения».