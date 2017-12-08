Тель-Авив, Израиль, 9 декабря, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Четвертая за сутки ракета, запущенная палестинцами, взорвалась в городе Сдерот (Израиль), сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Некоторое время назад ракета была запущена из сектора Газа по Израилю, сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Шаар Ха-Негев и городе Сдерот, ракета разорвалась в городе Сдерот», — сообщили в израильском оборонном ведомстве.

Уточняется, что в результате взрыва запущенной из сектора Газа (Палестина) ракеты пострадала техника. О человеческих жертвах не сообщается.

Напомним, 7 и 8 декабря израильское оборонное ведомство дважды сообщало о пуске ракет из Газы. Первый пуск двух ракет 7 декабря цели не достиг: снаряды упали на территории Газы.

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На действия Палестины последовал ответ: израильская армия нанесла удары по двум военным объектам в Газе — с земли и с воздуха.

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Спустя несколько часов Тель-Авив сообщил, что из Газы запущена еще одна ракета: ее перехватила израильская система ПРО «Железный купол».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в палестинской службе безопасности заявили, что израильские ВВС нанесли удар по целям движения ХАМАС («Исламское движение сопротивления») в Газе. По предварительным данным, в результате пострадали десять человек.

Отметим, что обострение арабо-израильского конфликта спровоцировано Вашингтоном: 6 декабря американский президент Дональд Трамп публично признал Иерусалим столицей Израиля, что является неприемлемым для Палестины.