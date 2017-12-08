Киев, 9 декабря, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Понесенные Украиной в связи с блокадой Донбасса экономические потери составили $1,8 млрд, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, сообщили в пресс-службе НБУ.

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Во время выступления перед бизнесменами, организованном 8 декабря ING Банком, замглавы НБУ обнародовал макроэкономические прогнозы, обновленные в октябре 2017 года. Согласно прогнозу, в конце года ожидается рост экономики на 2,2%.

Отмечается, что в первом полугодии НБУ «ожидал значительного замедления роста ВВП вследствие разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями».

«В то же время благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016—2017 гг. позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд — в 2018 году», — сказал Чурий.

По словам главы банка, в 2017—2019 гг. «дефицит текущего года останется на уровне $4 млрд». Он подчеркнул, что «активность иностранных инвесторов на сегодня все еще сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками».

Напомним, 25 января украинские националисты перекрыли железнодорожное сообщение между Донбассом и Украиной, потребовав от Киева отказаться от закупки угля в ДНР и ЛНР. Организатором угольной блокады были радикалы и депутаты от «Самопомощи».

17 февраля 2017 года правительство Украины ввело чрезвычайные меры на рынке электроэнергии. Украинским компаниям запрещено экспортировать антрацит.

В марте 2017 года Киев официально объявил о запрете железнодорожного сообщения.

В результате Украина оказалась без угля. Остановили работу Трипольская и Змиевская ТЭС, входящие в государственное ПАО Центрэнерго, Приднепровская и Криворожская ТЭС, входящие в холдинг ДТЭК (принадлежит Ринату Ахметову).

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