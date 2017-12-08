Киев, 9 декабря, 2017, 01:28 — ИА Регнум. Встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым «на полях» заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене была посвящена обмену пленными, а не выяснению отношений, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает телеканал «112 Украина».

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«Это была встреча не о наших отношениях, — сказал Климкин. — Ну, какие отношения в состоянии войны? Мы разговаривали только о том, как вытащить наших ребят».

Украинский министр отметил, что обмен военнопленными будет очень сложный. По его словам, вопрос обмена был основным. Хотя обсуждалась и тема миротворцев ООН миссии в Донбассе.

«Конечно, мы затронули, но очень коротко, перспективы, например, миротворческой миссии, но прекрасно понятно, Лавров во время своего выступления в Вене сказал, что миссия — это будет оккупационная администрация», — заявил Климкин.

Украинский дипломат констатировал, что разногласия по этому вопросу у Киева и Москвы «пока что фундаментальные». При этом сам украинский министр на встрече в Вене, комментируя высказывание Лаврова, сказал, что «оккупационная администрация там [в Донбассе] уже есть».

Относительно будущих переговоров с Лавровым дипломат ответил, что в ближайшее время не планирует встреч с российской стороной.

«Это была уникальная встреча, посвященная именно обмену, — пояснил Климкин. — И мы использовали просто короткую встречу в контексте министерской встречи ОБСЕ».

Напомним, переговоры между Лавровым и Климкиным состоялись 7 декабря в Вене. До этого в двустороннем формате главы внешнеполитических ведомств России и Украины не встречались. Переговоры состоялись по инициативе Киева.

7 декабря, выступая на 24-м заседании СМИД ОБСЕ в Вене, глава МИД РФ заявил:

«Вызывают глубокое беспокойство попытки «замотать» предметное рассмотрение российского проекта резолюции СБ ООН о создании миссии ООН по содействию охране наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в строгом соответствии с их мандатом, — сказал Лавров. — Взамен предлагаются идеи, равнозначные введению на Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить «Комплекс мер», единогласно одобренный СБ ООН, и решить проблему силой».

Российский министр подчеркнул, что Киев говорит об этом «уже без стеснения». При этом украинские власти «делают все, чтобы оставить безнаказанными преступления, совершенные в ходе и после государственного переворота».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после встречи Климкин заявил, что вопрос об обмене военнопленными скоро будет решен.