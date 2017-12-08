Киев, 9 декабря, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Задержание с последующим помещением в изолятор временного содержания главы партии «Движение новых сил» («Рух новых сил») Михаила Саакашвили проведено «без крайних мер», 9 декабря сообщил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Арест

«Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул. Отрадной города Киева и задержали его, — написал Луценко. — Задержанный помещен в изолятор временного содержания».

Генпрокурор уточнил, что теперь в отношении политика планируются следственные действия. Прокуратура обратится в суд об избрании ему меры пресечения.

«Как и обещали, силовики сделали все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови», — уточнил Луценко.

Напомним, 5 декабря Луценко обещал арестовать Саакашвили, если тот не явится в органы добровольно. Политик отказался сдаться, а при попытке его задержать оказал такое сопротивление, что с ним не смогли справиться правоохранители.

Саакашвили, согласно украинскому уголовному кодексу, обвиняют в «Покушении на преступление», «Совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией» и «Содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

После неудавшейся попытки задержания Саакашвили провел уличные акции у здания Верховной рады. 7 декабря он анонсировал очередное шествие несогласных с политикой президента Украины Петра Порошенко, назначенное на 10 декабря.