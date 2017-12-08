Москва, 8 декабря, 2017, 22:24 — ИА Регнум. В ЕС встревожены опасностью разрушения договора о РСМД, отметил член Совфеда Алексей Пушков.

Research.archives.gov Американские ракеты средней дальности «Першинг-2». 1987

США готовы прекратить исследовательскую деятельность в области ракет средней и меньшей дальности, если Россия будет соблюдать договор по РСМД, заявили в Госдепартаменте.

«В ЕС очень встревожены опасностью разрушения договора о РСМД. В этом случае континент вернется к ракетно-ядерному противостоянию 1980-х гг.», — написал Пушков в соцсети.

США начнут предпринимать «меры экономического и военного характера», если Россия не прекратит нарушать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). С таким предупреждением выступил 8 декабря, в 30-ю годовщину подписания этого договора, Госдепартамент.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД голословны и не заслуживают внимания, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене по итогам участия в заседании Совета глав МИД ОБСЕ.

Договор был подписан 8 декабря в Вашингтоне, вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР договор приобрел многосторонний характер: его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса). Под действие РСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846.