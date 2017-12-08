Москва, 9 декабря, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря, пройдет тест на знание истории Отечества, сообщает ИА REGNUM. В нем примут участие вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ольга Тимофеева, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Павел Корин. Портрет Жукова. 1945

Нижняя палата парламента станет центральной площадкой акции, которая пройдет более чем в 40 странах мира на 6,5 тыс. площадках. Предполагается, что участие в акции примут около 350 тыс. человек в том числе онлайн.

Молодежный парламент при Государственной думе в целях патриотического воспитания, сохранения и популяризации исторических знаний, формирования национальной идентичности с 2015 года реализует федеральный проект «Каждый день горжусь Россией». За время его реализации были проведены четыре исторических тестирования, которые охватили более чем 900 тыс. человек из 47 стран мира.

Тест не случайно проходит именно 9 декабря — он приурочен ко Дню Героев Отечества.

Предполагается, что в тестах акцент будет сделан на людях, внесших свой в клад в развитие страны.