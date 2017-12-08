Тула, 8 декабря, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Около 240 объектов в области благоустроено по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, говорилось на круглом столе на тему реализации в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко провела с главами администраций муниципалитетов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле обсудили формирование комфортной городской среды

Элеонора Шевченко отметила, что проект проводится по поручению президента России Владимира Путина. Ход его реализации в Тульской области лично контролирует губернатор Алексей Дюмин.

Как отмечалось, в этом году работы велись на территории девяти муниципальных образований. Всего благоустроено 239 объектов, в их числе — 206 дворов, 31 общественная территория, два места массового отдыха (парк в Богородицке и набережная в Ефремове).

Элеонора Шевченко также сообщила, что благоустроенные общественные территории станут местами праздничных гуляний, которые пройдут в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять!».

Тульская область продолжит участие в проекте и в 2018 году.