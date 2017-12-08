Астана, 8 декабря, 2017, 18:59 — ИА Регнум. За десять месяцев 2017 года граждане Казахстана стали больше на 10,1% продавать российских рублей и на 10,2% евро в обменных пунктах, но доллары придерживаются в качестве резервной валюты — объем продаж американской валюты сократился на 23,3%, сообщает 8 декабря Rankig со ссылкой на данные Национального банка республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

С января по октябрь казахстанцы продали в обменных пунктах 40,5 млрд рублей и €405,6 млн.

Среди регионов Казахстана по покупке долларов обменными пунктами лидирует Алма-Ата, где граждане продали $2,4 млрд, что на 10,4% меньше продаж за десять месяцев 2016 года. Российских рублей в этом регионе населением было продано на 9,6 млрд рублей, что на 20,5% больше показателей 2016 года.

На втором месте по покупке американской валюты идет Астана, в которой было продано $846,3 млн, что на 33,6% меньше чем год назад.

По покупке рублей на втором месте находится Павлодарская область, в которой обменные пункты выкупили у населения 4,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что доля депозитов в банках республики в иностранной валюте за 2017 год снизилась с 70 до 49%. По его словам, данный тренд свидетельствует о повышении стабильности на валютном рынке.

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