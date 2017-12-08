Тула, 8 декабря, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия завершающей части новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» состоялась 8 декабря в Тульском государственном музее оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новая экспозиция Тульского музея оружия

Экспозицию, которая стала продолжением двух экспозиционных уровней музея, открытых в феврале 2015 года, осмотрели губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Сейчас общая площадь всей экспозиции на четырех этажах нового здания составляет 5200 кв. метров. Всего экспонируется около 1700 единиц оружия.

В новом зале музея выставлены экспонаты, посвященные периоду от окончания Второй мировой войны до современности. Это отечественные образцы боевого, охотничьего и спортивного стрелкового оружия. Здесь широко представлена продукция тульских оборонных предприятий. Экспозиция делает особый акцент на вкладе ОПК региона в оснащение российской армии современными образцами военной техники.

Почетные гости ознакомились с новейшими мультимедийными комплексами и передовыми инновационными технологиями, которые используются для демонстрационного дополнения к рассказу о представленных образцах вооружения.

На церемонии открытия Алексей Дюмин поблагодарил министерство культуры РФ за завершение создания постоянной экспозиции, где собраны уникальные образцы российского, в том числе тульского оружия. Многие из представленных экспонатов — в единственном экземпляре.

«Наш Музей оружия входит в число 100 лучших музеев мира. Он хорошо известен в России и Европе. И мы этим гордимся. Открытие новой экспозиции позволит привлечь в наш регион новых туристов из России и зарубежных стран», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что это не единственный проект, который реализован совместно с Минкультом. Постоянное внимание уделяется развитию тульских музейных комплексов. На улице Металлистов в Туле реставрируются исторические здания, где скоро разместится целый «Музейный квартал».

При поддержке министерства построены и отремонтированы десятки объектов культуры по всей области. В том числе по программе «Сто клубов на селе».

Алексей Дюмин передал в дар музею оружия охотничье двуствольное ружье ЛТ-5000, которое является ярким символом возрождения славы российской оружейной промышленности. Это одна из самых оригинальных модификаций нового тульского ружья.

Владимир Мединский отметил, что после открытия первой части экспозиции посещаемость музея увеличилась в два раза и достигла в 2016 году свыше 500 тысяч человек. Теперь полная экспозиция привлечет еще больше посетителей.

Проект новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» Тульского государственного музея оружия разработан с учетом последних достижений в области музейного дизайна и музейных технологий. Помимо копий и подлинных образцов оружия, на выставке представлены интерактивные материалы. Благодаря современным мультимедийным технологиям посетители выставки могут увидеть помещение одного из тульских конструкторских бюро второй половины XX в. с виртуальными конструкторами и сенсорной энциклопедией на кульмане, ознакомиться с перспективными разработками в вооружении и экипировке пехотинца второй половины XXI века.