Севастополь, 8 декабря, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Севастополь получил положительные заключения на проект строительства канализационных очистных сооружений, который позволит прекратить сброс неочищенных сточных вод в Чёрное море. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Данный проект позволит улучшить санитарно-экологическую и эпидемиологическую обстановку в городе и близлежащих поселениях», — подчеркнули специалисты Главгосэкспертизы.

Напомним, в рамках реализации проекта очистных сооружений предполагается строительство канализационных очистных сооружений «Южные» и канализационных очистных сооружений муниципального образования Балаклава. «Южные» строили в 1969 году, однако многие сооружения так и не были введены в эксплуатацию.

В постсоветское время развитие объекта отложили на неопределённый срок, законсервировав установки биологической очистки. Вновь вернулись к этой идее после воссоединения полуострова с Россией. Строительство будет вестись в два этапа. Реализация проекта проводится в рамках исполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Также напомним, что Главгосэкспертиза 1 декабря одобрила технико-экономическое обоснование очистных сооружений Коктебеля, которые должны построить в курортном посёлке до 2020 года. Рекомендованная сметная стоимость объекта составляет 1 млрд 377 млн руб.