Москва, 8 декабря, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Московский департамент строительства 8 декабря сделал очередное громкое заявление — построить метро аж до аэропорта Внуково. В это верится с трудом, особенно после того, как в конце минувшей недели стало известно, что столичные власти отказались от строительства ранее обещанных станций метро глубокого заложения — «Плющиха», «Волхонка» и «Дорогомиловская». Расстроенным москвичам объяснили, что, мол, это невозможно в исторических районах. Быть может, так и есть, хотя в таком случае непонятно, зачем было прежде это обещать. Неужели факт наличия исторических районов городские начальники открыли для себя только этой зимой?

Kremlin.ru Сергей Собянин

Однако на самом деле ничего удивительного в этом нет. Для московских властей нормально сулить несбыточное, а потом стыдливо молчать или парой скупых фраз признавать невозможность сделать обещанное. История с метро всего лишь одна из.

К примеру, не так давно ИА REGNUM пыталось выяснить, выполнил ли мэр обещание построить новый патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией для НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, реабилитационный комплекс Детского кардиоревматологического санатория №20 «Красная Пахра» в городе Троицке и реконструировать здание патологоанатомического корпуса Городской клинической больницы №50. В соответствующий департамент даже отправили вполне официальный запрос, но ответа так и не дождались. Чиновники молчат, как партизаны, а работники самих медучреждений отделываются от прессы отговорками в стиле «мы отвечать не уполномочены».

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Вместе с тем пиариться Сергей Собянин любит и порой даже устраивает прямые эфиры, где демонстрирует известным писателям парк «Зарядье» и выслушивает лестные отзывы от совершенно «случайных» прохожих.

Более того, на сайте «Вечерняя Москва» в начале осени даже появилась инфографика мэрских заслуг в таких сферах, как «решение транспортных проблем», «открытость власти», «развитие здравоохранения» и прочих. На картинках пугающе безликие люди, унылые городские пейзажи и скупая, как фининспектор, крохотная статистика. Если верить написанному, то мэрия построила почти 600 км дорог, уменьшила число нелегальных мигрантов, открыв МФЦ в Сахарово, осчастливила москвичей «Активным гражданином» и многое другое. Обещания и достижения мэра ИА REGNUM прокомментировали эксперты.

«Самое наглое обещание, это когда я, как пользователь портала Госуслуг, получил письмо по электронной почте с личного сайта мэра с подробным описанием того, что в рамках программы «Моя улица» Садовое кольцо ни в коей мере не будет сужено, — рассказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — Это было написано прямым текстом. Когда через пару недель начались работы, и я увидел, что Садовое кольцо сужается на одну полосу с каждой стороны, это очень трудно трактовать как-то иначе, чем как наглую ложь. Причём ложь бессмысленную. Возможно, господин Собянин не в курсе смысла программы «Моя улица» и действительно не знает, что он заузил проезжую часть очень многих магистралей в центре города, создав очень многие принципиально новые пробки. Но зачем надо было так бессмысленно лгать, я просто теряюсь в догадках».

С ним солидарен другой эксперт, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«С моей точки зрения, транспортная ситуация в Москве ухудшилась, — ответил он корреспонденту ИА REGNUM. — Программа «Моя улица» снизила пропускную способность и Садового кольца, и других трасс и лишь усугубила дорожные проблемы. Пробки на 9 баллов были и остались. Собянин много говорил и мало делал».

Делягин, в свою очередь, отметил, что мэрия хотя и сделала много хорошего, умудрилась восстановить против себя целый город своим абсолютным презрением к людям.

Не меньший скепсис вызывают и победные реляции московских властей о ситуации в сфере здравоохранения.

«Насчёт этого поздравляю гражданина соврамши, — комментирует мэрскую инфографику Делягин. — Пару лет назад московское здравоохранение было просто уничтожено. Его подвергли чудовищным сокращениям, и сейчас сделать бесплатную стоматологическую процедуру — это неимоверный труд. Смысл ликвидации значительной части московского здравоохранения заключался не только в отъеме зданий, расположенных в центре города, но просто в том, что у нас развилась коммерческая медицина, которая рассматривала государственную как конкурента и резко её сократила. Если московская мэрия хвастается своими успехами в сфере здравоохранения, это образец наглой геббельсовской лжи».

Раскритиковали эксперты и рассказы про улучшение положения дел с нелегальной миграцией.

«Можно походить по улицам и увидеть, что мигрантов у нас стало не меньше, а больше, — заявил Федоров. — Про то, что творится в Сахарово, можно спросить у тех же мигрантов, которые с ночи занимают очереди и где имеет место коррупция и унижение человеческого достоинства. Самый главный работодатель мигрантов — это ГБУ «Жилищник» и мэрия Москвы. Именно поэтому завоз мигрантов происходит целенаправленно».

Иными словами, Собянин, заявивший как-то, что Москва стала его вторым домом, похоже, вознамерился сделать так, чтобы она перестала быть домом для москвичей. Кроме того, он заявил, что столица станет местом, откуда не хочется уезжать и куда хочется вернуться. Будем надеяться, что он имел ввиду не себя лично, а то наши дела совсем плохи.

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В заключение напомним, что в 2011 году, когда собянинское мэрство только началось, москвичам обещали, что к 2020 году в столице откроют 78 новых станций и построят 160 км линий метро. Увы, пока ни «Окружная», ни «Селигерская», ни «Солнцево», ни «Рассказовка», ни ряд других обещанных станций так и не введены в эксплуатацию.