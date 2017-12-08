Тула, 8 декабря, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Тульская область получит федеральную поддержку реализации ряда масштабных культурных проектов. Об этом шла речь 8 декабря на встрече губернатора Алексея Дюмина с министром культуры РФ Владимиром Мединским, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин и Владимир Мединский обсудили реализацию в Тульской области программы «Сто клубов на селе»

Глава региона поблагодарил министра за отклик на просьбу о выделении средств на завершение экспозиции Музея оружия и помощь в развитии музейных комплексов региона. Алексей Дюмин также особо отметил проект «Музейный квартал» на улице Металлистов.

«Мы реализуем большой проект «Тульская набережная» — благоустраиваем исторический центр города. И, уверен, «Музейный квартал» станет одним из главных украшений и драйверов развития этой территории», — сказал губернатор.

Глава Минкульта поддержал инициативу создания подобного музейного кластера в Туле. Министерство культуры России активно ведёт работы по реставрации зданий для четырех федеральных музеев, которые развернут там свои новые экспозиции.

Алексей Дюмин и Владимир Мединский также обсудили реализацию в Тульской области программы «Сто клубов на селе».

В регионе в этом году построено восемь новых клубов и капитально отремонтировано 15. По словам губернатора, каждое учреждение наполняется программами для культурного досуга. Министр отметил, что в Тульской области ведется активная работа по развитию сельских клубов. Он заверил, что регион получит дополнительные средства для реализации этой программы в следующем году.

Одной из основных тем разговора стала также подготовка к празднованию 500-летия Кремля как начала Большой засечной черты. До 2020 года запланирован комплекс работ по реставрации памятников культуры и других мероприятий.

«Это очень большая дата. Необходимо к ней хорошо подготовиться и напомнить всем, какую роль Засечная черта сыграла в формировании государства», — подчеркнул министр.

Владимир Мединский отметил активность региона в развитии культуры. По его словам, Тульской области, которая богата музеями, памятниками и достопримечательностями, со стороны Минкульта РФ уделяется особое внимание.