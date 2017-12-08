Берлин, 8 декабря, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Заявление действующего российского президента Владимира Путина о намерении вновь участвовать в президентских выборах в марте 2018 года получило достаточно скромный отклик в немецкой прессе. Связывают это скорее с тем, что главной темой в Германии по-прежнему остается проблема формирования правительственной коалиции. Однако среди основных причин называется и то, что в Германии никто не сомневался в решении президента.

Kremlin.ru Владимир Путин

В победе Путина сомнений нет, написала столичная немецкая газета Berliner Zeitung в четверг, 7 декабря. «Кремль уже несколько месяцев ведет неофициальную предвыборную кампанию Путина», — заявляет издание, указывая на активные выступления российского президента перед представителями молодежи и трудовых коллективов.

В пользу своего тезиса Berliner Zeitung также привела и оценки российских социологов, согласно которым итог президентских выборов, запланированных на 18 марта 2018 года, предрешен. Так, по данным ВЦИОМ, 83% россиян доверяют своему президенту. Результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного в конце ноября, показали, что 69% из них намерены вновь проголосовать за него.

В сущности, ни одно из немецких изданий не выразило сомнений в переизбрании Владимира Путина на еще один президентский срок. В частности, об этом свидетельствует и то, что на май будущего года уже запланирована встреча действующего российского лидера с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пишут немецкие СМИ. И даже несмотря на то, что ранее средства массовой информации ФРГ периодически освещали другие потенциальные кандидатуры на пост президента РФ, сейчас им отводят лишь роль статистов, откровенно называя их «спойлерами Путина».

Самые смелые прогнозы немецких изданий пророчат Владимиру Жириновскому около 8% голосов избирателей, Геннадию Зюганову — 7%, а Ксении Собчак и вовсе меньше 2%. Остальные приводят еще более скромные цифры.

Алексей Навальный в немецкой прессе считается самой популярной фигурой внепарламентской оппозиции. Однако для всех остается очевидным фактом, что у него нет шансов зарегистрироваться в качестве кандидата на пост президента ввиду имеющейся у него судимости.

Наименее ясной для немецких изданий остается ситуация с явкой на выборы российских избирателей. Так, Süddeutsche Zeitung пишет: «В том, что Путин выиграет выборы, нет ни малейших сомнений. Однако не ясно пока, удастся ли добиться результата, который можно было бы представить в качестве достаточной легитимации его четвертого президентского срока». Ведь, как известно, для этого необходим не только высокий процент проголосовавших за кандидата, но и высокая явка на избирательные участки как таковая.

Официальная заявленная цель — добиться явки в 70%. Однако, по данным «Левада-Центра», которые приводит Süddeutsche Zeitung, до сих пор лишь 58% российских граждан, имеющих право голоса, изъявили намерение пойти на предстоящие президентские выборы.

Штефан Майстер, эксперт по России и руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии Германского общества внешней политики, и вовсе заявил, что пока не видит, каким образом Кремль собирается решить задачу подобного рода. «Возможно, Путина попробуют представить в качестве незаменимого лидера, иными словами — если вы патриот и хотите бороться с врагами России, то вам нужно поддерживать его», — сказал эксперт в интервью Deutsche Welle.

Многие немецкие издания считают, что в пользу решения этой задачи уже играет складывающаяся на сегодняшний день международная политическая обстановка: растущая политическая нестабильность как на мировой арене, так и внутри страны вызывает у российского народа возмущение. В особенности это касается решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Россию от участия в предстоящих зимних Олимпийских играх.

На этот факт обращают особое внимание, в частности, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Süddeutsche Zeitung. «В России господствует убеждение, что обманывают все, и если же наказывают Россию, то на это должны быть другие причины», — пишет комментатор SZ Юлиан Ханс. Так, по его мнению, образуется «волна возмущения», а «когда народ устает, создается необходимая тяга, способная в очередной раз привести в Кремль», отмечает эксперт.