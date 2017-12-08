Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов в ближайшее время будет назначен помощником президента России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 8 декабря, информированный источник.

Gov39.ru Цуканов и Путин

Накануне информацию о планируемой отставке Цуканова с поста полпреда передали петербургские СМИ. В этой должности чиновник проработал менее полутора лет.

До назначения в Санкт-Петербург Николай Цуканов руководил Калининградской областью.