Источник: Цуканов, вероятно, будет назначен помощником президента России
Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов в ближайшее время будет назначен помощником президента России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 8 декабря, информированный источник.
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Цуканов и Путин
Накануне информацию о планируемой отставке Цуканова с поста полпреда передали петербургские СМИ. В этой должности чиновник проработал менее полутора лет.
До назначения в Санкт-Петербург Николай Цуканов руководил Калининградской областью.