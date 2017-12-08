Удмуртия, 8 декабря, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Крупный сельхозпроизводитель открывает в Шарканском районе Удмуртии новую молочную ферму. По производству молока республика сейчас — в «десятке» лучших молокопроизводящих регионов России и занимает девятую позицию, а в производстве молока в сельхозорганизациях — на третьем месте после Татарии и Краснодарского края, сообщает ИА REGNUM.

Udmapk.ru Молочная ферма

Ферма, расположенная в деревне Кипун Шарканского района, рассчитана на содержание 420 коров.

Государство субсидирует строительство молочных ферм для поддержки развития отрасли. За десятилетие с 1995 по 2005 год производство молока в стране снизилось более чем на 8 млн тонн. После запуска Национального проекта по развитию агро-промышленного комплекса падение остановилось.

В 2017 году исполняется 12 лет со старта Нацпроекта по развитию АПК. С 2005 по 2016 год производство молока в сельхозорганизациях выросло на 1 млн тонн или на 8%, в фермерских хозяйствах — на 1,2 млн тонн или более чем в 2 раза. Благодаря выданным в этом году льготным кредитам на сумму 66 млрд рублей в стране будет построено 90 молочных ферм почти на 100 тыс. коров, что увеличит производство молока на 500 тыс. тонн. Доля отечественного молока в общем объеме потребления уже приблизилась к 82%.

В этом году позитивная динамика сохраняется: за 9 месяцев производство молока в сельхозорганизациях увеличилось на 3%, а в фермерских хозяйствах — на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост производства — это результат увеличения грантовой поддержки фермеров, занимающихся молочным скотоводством, правильной организации работы в регионах над повышением продуктивности животных.

По итогам 10 месяцев 2017 года Удмуртия продолжает сохранять ведущие позиции по производству молока. Валовое производство молока в сельхозорганизациях республики составило за указанный период 491 тыс. тонн.

По состоянию на 1 ноября поголовье коров в Удмуртии увеличилось на 2504 головы к уровню предыдущего года и на 2123 головы с начала года.