Саранск, 8 декабря, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в масштабном праздновании Дня героев Отечества в Саранске. В мероприятиях приняли участие Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе, в Сирии и близкие родственники погибших Героев Отечества из 14 регионов ПФО. С памятной датой участников торжественных мероприятий также поздравили глава Мордовии Владимир Волков и заместитель Министра обороны РФ, Герой Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Булгаков. Также в праздничных мероприятиях принял участие депутат Государственной Думы, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Роман Романенко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Pfo.gov.ru Глава Мордовии Владимир Волков и полпред президента в ПФО возлагают цветы

Сегодня в новом современном микрорайоне Саранска состоялось открытие проспекта, впервые названого именем Российской Армии, что является уникальным событием в современной истории нашего государства.

«Сегодня, открывая проспект Российской Армии, мы демонстрируем преемственность поколений, мы говорим о том, что мы помним нашу историю, мы её хорошо знаем. Эти уроки всегда будут основой развития нашей страны. Но для того, чтобы в памяти людей оставались славные победы наших вооружённых сил, их достижения и завоевания, мы будем продолжать эту традицию. Я уверен, что после сегодняшнего дня многие регионы подхватят это начинание и появятся улицы, скверы, проспекты имени Российской Армии», — отметил Бабич.

Глава Мордовии Владимир Волков поделился планами об открытии парка «Патриот», в котором будут представлены образцы военной техники.

Празднование Дня героев Отечества началось с церемонии возложения цветов к Вечному огню, мемориалу воинам — уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, и памятнику воинам — интернационалистам. В Кафедральном соборе святого праведного воина Федора Ушакова прошёл молебен о здравии защитников Отечества и упокоении тех, кто отдал жизнь, выполняя свой долг перед Родиной. В рамках празднования в Саранске прошел концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова и ведущих творческих коллективов Приволжья. Завершились праздничные мероприятия торжественным приемом от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Сейчас в Саранске завершился праздничный салют, организованный 449 отдельным салютным дивизионом Министерства обороны РФ Западного военного округа. На центральной площади города собралось около 15 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проспект будет соединять улицу Севастопольскую со стадионом «Мордовия Арена». Протяжённость нового проспекта — более 800 метров, ширина — 45 метров. Новый городской объект благоустройства полностью пешеходный, большей частью проспект выложен разноцветной тротуарной плиткой, здесь установлены малые архитектурные формы, скамейки для отдыха, весной будут разбиты газоны и клумбы, уже ведется высадка декоративного кустарника и деревьев. На проспекте обустроено несколько детских игровых площадок, зоны спорта, а также территории активного и спокойного отдыха.