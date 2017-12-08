Калуга, 8 декабря, 2017, 17:29 — ИА Регнум. В Калуге на доме № 84 по улице Московской открыта мемориальная доска заслуженному геологу РФ Виктору Григорьевичу Петрову, сообщили 8 декабря в пресс-службе регионального правительства.

Фото газеты «Весть» специально для пресс-службы правительства Калужской области Мемориальная доска Виктору Петрову

В церемонии открытия памятной таблички приняли участие коллеги и друзья заслуженного геолога. Министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина отметила, что Петров посвятил 40 лет своей профессиональной деятельности изучению минерально-сырьевой базы Калужской области.

«Он трудился честно и самоотверженно, отдавая все силы и знания любимой работе», — сказала министр.

По её словам, книги заслуженного геолога и сегодня помогают молодому поколению геологов.

Виктор Петров родился в 1926 году в Вологодской области. В 1943 году ушел добровольцем на фронт. Виктор Григорьевич кандидат наук по специальности «Геотектоника». Он является автором 69 работ по геолого-промышленной оценке месторождений, двух книг и 16 научных работ.

Виктор Петров ушел из жизни в 2013 году.