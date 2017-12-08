Ямало-Ненецкий АО, 8 декабря, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Россия будет прирастать Арктикой. Об этом 8 декабря на Ямале заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава государства дал старт крупнейшему в Арктике проекту «Ямал СПГ». В его присутствии прошла торжественная отгрузка первой партии сжиженного природного газа (СПГ) на танкере-газовозе «Кристоф де Маржери».

Также Владимир Путин встретился с рабочими и ответил на их вопросы. Касаясь вопроса о северном сиянии, он отметил, что его не увидел. Но самым настоящим сиянием он назвал завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ» в Сабетте, где и прошла торжественная погрузка первой партии газа.

Глава государства также напомнил известную фразу о том, что Россия будет прирастать Сибирью. И дал её новую трактовку — Россия будет прирастать Арктикой, так как здесь находятся большие запасы полезных ресурсов.

«Тот шаг, который вы сделали, он для всей страны важен, а не только для энергетики», — заявил Путин работникам завода.

Напомним, на Ямале Владимира Путина сопровождают члены правительства России. Также на место прибыли глава компании Total Патрик Пуянне и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.