Брюссель, 8 декабря, 2017, 16:53 — ИА Регнум. «Молдавско-приднестровский конфликт мог быть давно исчерпан, и обе страны развивали бы мирные добрососедские отношения как два равноправных государства», — заявил на XI Европейском русском форуме в Брюсселе глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.org Флаг ПМР

Процесс распада СССР, по его словам, не завершен до тех пор, пока Приднестровье не получило юридического закрепления своей де-факто независимости на международном уровне.

«Отсутствие политической зрелости и неготовность Молдовы признать существующую реальность, в которой Приднестровье — де-факто состоявшееся суверенное государство, — это главный фактор «заморозки» конфликта, продлевающий напряженность в данном региональном пространстве», — считает Игнатьев.

Он привел исторические факты в пользу права Приднестровья на государственность. Во-первых, это раздельное развитие двух регионов — Бессарабии и Приднестровья — в составе Российской империи, а затем и в 20 веке. По словам дипломата, различия между ними являлись мировоззренческими и носили фундаментальный характер, что проявилось во время распада СССР в начале 90-х годов XX века. Основы же для разлома были заложены в 1940 году во время директивного объединения МАССР (Приднестровья) и Бессарабии в союзную республику МССР.

Во-вторых, отметил Игнатьев, в 1990 году Молдавия заявила о признании создания МССР незаконным по причине «оккупации» Бессарабии Советским Союзом. Тем самым Кишинев фактически отказался от общего государства с Приднестровьем, поскольку с правовой точки зрения ситуация «откатилась» к периоду до 1940 года.

«Приднестровье оказалось в совершенно новой правовой реальности — его отторгли и дали понять, что права русскоязычного и любого «не титульного» населения Приднестровья в Молдове соблюдать не собираются. Мы сразу приняли решение о том, что в условиях дезинтеграции СССР все принципиальные вопросы государственного развития будут решаться путем народного волеизъявления», — отметил министр.

В-третьих, совершив одну ошибку, Молдавия усугубила ситуацию, попытавшись силой аннексировать территорию ПМР, развязав вооруженную агрессию против приднестровского народа: «В этих условиях единственной формой сохранения мира стала собственная независимость как главная гарантия физической безопасности многонационального народа Приднестровья».

По словам Игнатьева, пытаться сегодня «искусственно восстанавливать фантомный сегмент давно канувшего в историю СССР — это нереализуемая на практике задача и абсолютно тупиковый путь». «Подобная ситуация, происходящая более 27 лет в центре Европы, недопустима», — подчеркивает министр иностранных дел ПМР.

«Давайте объективно посмотрим на текущую ситуацию: а что, уже заново восстановлен Советский Союз? Нет. Может, сегодня Молдова покаялась, выплатила компенсации и принесла приднестровцам извинения за развязанную войну и гибель людей, вся вина которых заключалась в защите своего дома, родных и близких? Нет. Не соседняя ли Молдова почти три десятилетия ведет против Приднестровья гибридную войну методами блокад, шантажа и давления, пытаясь выкручиванием рук добиться политических целей? Может, уже преодолен глубокий внутренний раскол в самом молдавском обществе, которое до сих пор не может определиться, кто они — молдаване или румыны, и в каком стратегическом направлении развиваться — на Запад или на Восток? Не Молдову ли имел ввиду генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, назвав ее «захваченным государством?» — задался риторическими вопросами глава внешнеполитического ведомства Приднестровья.