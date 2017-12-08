Постмолдавская реальность: созреет ли Молдавия для признания ПМР?
Брюссель, 8 декабря, 2017, 16:53 — ИА Регнум. «Молдавско-приднестровский конфликт мог быть давно исчерпан, и обе страны развивали бы мирные добрососедские отношения как два равноправных государства», — заявил на XI Европейском русском форуме в Брюсселе глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент ИА REGNUM.
Процесс распада СССР, по его словам, не завершен до тех пор, пока Приднестровье не получило юридического закрепления своей де-факто независимости на международном уровне.
«Отсутствие политической зрелости и неготовность Молдовы признать существующую реальность, в которой Приднестровье — де-факто состоявшееся суверенное государство, — это главный фактор «заморозки» конфликта, продлевающий напряженность в данном региональном пространстве», — считает Игнатьев.
Он привел исторические факты в пользу права Приднестровья на государственность. Во-первых, это раздельное развитие двух регионов — Бессарабии и Приднестровья — в составе Российской империи, а затем и в 20 веке. По словам дипломата, различия между ними являлись мировоззренческими и носили фундаментальный характер, что проявилось во время распада СССР в начале 90-х годов XX века. Основы же для разлома были заложены в 1940 году во время директивного объединения МАССР (Приднестровья) и Бессарабии в союзную республику МССР.
Во-вторых, отметил Игнатьев, в 1990 году Молдавия заявила о признании создания МССР незаконным по причине «оккупации» Бессарабии Советским Союзом. Тем самым Кишинев фактически отказался от общего государства с Приднестровьем, поскольку с правовой точки зрения ситуация «откатилась» к периоду до 1940 года.
«Приднестровье оказалось в совершенно новой правовой реальности — его отторгли и дали понять, что права русскоязычного и любого «не титульного» населения Приднестровья в Молдове соблюдать не собираются. Мы сразу приняли решение о том, что в условиях дезинтеграции СССР все принципиальные вопросы государственного развития будут решаться путем народного волеизъявления», — отметил министр.
В-третьих, совершив одну ошибку, Молдавия усугубила ситуацию, попытавшись силой аннексировать территорию ПМР, развязав вооруженную агрессию против приднестровского народа: «В этих условиях единственной формой сохранения мира стала собственная независимость как главная гарантия физической безопасности многонационального народа Приднестровья».
По словам Игнатьева, пытаться сегодня «искусственно восстанавливать фантомный сегмент давно канувшего в историю СССР — это нереализуемая на практике задача и абсолютно тупиковый путь». «Подобная ситуация, происходящая более 27 лет в центре Европы, недопустима», — подчеркивает министр иностранных дел ПМР.
«Давайте объективно посмотрим на текущую ситуацию: а что, уже заново восстановлен Советский Союз? Нет. Может, сегодня Молдова покаялась, выплатила компенсации и принесла приднестровцам извинения за развязанную войну и гибель людей, вся вина которых заключалась в защите своего дома, родных и близких? Нет. Не соседняя ли Молдова почти три десятилетия ведет против Приднестровья гибридную войну методами блокад, шантажа и давления, пытаясь выкручиванием рук добиться политических целей? Может, уже преодолен глубокий внутренний раскол в самом молдавском обществе, которое до сих пор не может определиться, кто они — молдаване или румыны, и в каком стратегическом направлении развиваться — на Запад или на Восток? Не Молдову ли имел ввиду генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, назвав ее «захваченным государством?» — задался риторическими вопросами глава внешнеполитического ведомства Приднестровья.