Ижевск, 8 декабря, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе встречи с представителями средств массовой информации Болгарии, Эквадора и Германии дал оценку санкциям и поделился стратегией на будущее. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Udmurt.ru Александр Бречалов на встрече с журналистами зарубежных СМИ

«Убеждён, что любой кризис — это время возможностей. Санкции с точки зрения мировой политики — это не очень здорово, но с точки зрения экономики — это отличное время для развития России, и Удмуртии в том числе. В результате санкций освободился рынок, увеличилась конкуренция на внутреннем рынке. Вы видите, что происходит в сельском хозяйстве. Именно с момента введения санкций и контрсанкций — серьёзный существенный рост в этой сфере. Результаты, безусловно, позитивные», — отметил Бречалов.

По его словам, Удмуртия заинтересована в привлечении инвестиций. Это уникальный регион, где помимо очень сильных компетенций, таких как инженерия, промышленность, хорошо развит агропромышленный комплекс и IT-сектор. Очень сильный потенциал у внутреннего событийного туризма, который в этом году получил своё новое развитие. Однако необходимо активнее развивать инфраструктуру, работать по максимальной загрузке существующих промышленных мощностей.

«Ижевск будущего — это комфортный город для людей с современной инфраструктурой. Предстоит сделать аэропорт, дороги, городские пространства. У нас есть точное понимание, что при хорошо налаженной обратной связи от общественности и бизнеса мы за 5 лет сможем изменить облик города», — считает глава Удмуртии.

Также глава республики подчеркнул, что стратегия развития региона заключается в том, чтобы сделать Удмуртию частью глобального мира, и для этого есть все возможности.

«Есть уникальная продукция, уникальные компетенции, которая конкурирует на мировом рынке. Задача власти — помочь в продвижении этой продукции», — подытожил руководитель региона.