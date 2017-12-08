Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Сотрудники Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге пожаловались в прокуратуру на приказ своего директора Александра Вислого. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в Общественном комитете спасения РНБ.

Nlr.ru РНБ

В приказе №270 от 26 октября говорится, что все работники РНБ обязаны «согласовывать в письменном виде (с указанием общей темы и перечнем вопросов) с пресс-службой РНБ предоставление информации о деятельности РНБ для представителей СМИ».

Под обращением в прокуратуру подписались около 30 сотрудников, включая руководителей подразделений, ведущих и главных специалистов, в том числе ведущий библиограф Никита Елисеев и ведущий библиотекарь, кандидат филологических наук Евгений Голлербах.

«Руководству РНБ есть ради чего вводить цензуру», — считают в Общественном комитете. Заявители полагают, что этот приказ нарушает их конституционное право на свободу мысли и слова и право свободно искать, получать, производить, передавать и распространять информацию любым законным способом.

«Информация о работе РНБ не является охраняемой законом тайной. Напротив, многие аспекты деятельности библиотеки, например, расходование бюджетных средств в соответствии законом должны быть открытыми. Следовательно, приказ А. И. Вислого — нарушение закона», — убеждены они.

Читайте ранее в этом сюжете: Судьба Публичной библиотеки волнует петербуржцев больше, чем Исаакий

Напомним, Общественный комитет спасения РНБ появился на волне протеста петербуржцев против озвученных планов о грядущем объединении РНБ и московской Российской государственной библиотеки. Даже после того, как эту информацию многократно пытались опровергнуть, многие петербуржцы остались недовольны тем, что нынешнее руководство РНБ, на их взгляд, всё свое внимание сосредоточило исключительно на Национальной электронной библиотеке.

В Общественном комитете сообщают, что руководство РНБ «оказывает давление» на недовольных сотрудников, а библиотечные книги перевозят в еще не сданное строителями новое здание на Московском проспекте, в итоге литература хранится в «чудовищных условиях». Весной СМИ узнали, что историческое здание РНБ в центре Петербурга по распоряжению директора использовалось для корпоратива «Ситибанка» в ночь на 29 марта, что противоречит уставу учреждения. В мае прокуратура Центрального района проверила деятельность РНБ, в адрес Вислого было внесено представление.

«Все эти факты, безусловно, общественно значимые, требующие реакции экспертного сообщества, а то и правоохранительных органов, попали в СМИ отнюдь не через пресс-службу РНБ, а через сотрудников», — подчеркивают в комитете.

Читайте также: В Минкультуры довольны работой РНБ и пока не увольняют Вислого

Добавим, одного из библиографов РНБ Татьяну Шумилову уволили после того, как она в рабочее время сходила на пресс-конференцию о судьбе библиотеки. Ей удалось восстановиться в должности по решению суда.

Читайте также: Опального библиографа РНБ в Петербурге восстановили на работе по суду