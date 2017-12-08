Ереван, 8 декабря, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Национальный олимпийский комитет (НОК) Армении и министерство спорта и по делам молодежи выступили с совместным заявлением в связи с решением МОК запретить олимпийской сборной России участвовать в предстоящих в южнокорейском городе Пхенчхане зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Министерство спорта и по делам молодежи Республики Армении и Национальный олимпийский комитет Армении единодушны в том, что для всех стран-членов Международного олимпийского комитета обязательно исполнение решений МОК и заявляют, что честное соперничество, являющееся одним из столпов идеологии олимпийского движения, возможно только посредством исключения использования запрещенных препаратов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НОК Армении.

Оба ведомства осуждают применение любого вида допинга, считая в то же время, что будет несправедливо из-за недобросовестных спортсменов наказывать не употреблявших запрещенные препараты спортсменов, чье участие в зимних Олимпийских играх 2018 года не запрещено.

Министерство спорта и по делам молодежи Армении и НОК Армении считают, что будет справедливо дать не использовавшим допинг спортсменам возможность выступить под флагом своей страны и в случае победы, в честь этих спортсменов, озвучить гимн того государства, которое они представляют.

Министерство спорта и по делам молодежи Республики Армении и Национальный олимпийский комитет Армении выражают свою поддержку Олимпийскому комитету Российской Федерации.

«Одновременно, учитывая то обстоятельство, что временно прекративший решением МОК свою деятельность национальный олимпийский комитет РФ не может обеспечить участие в предстоящих в Пхенчхане зимних Олимпийских играх спортсменов, получивших от МОК разрешение выступать, выражают свою готовность содействовать всем необходимым организационным процессам, связанным с участием этих спортсменов», — говорится в заявлении.

В соответствии с решением МОК от 5 декабря, Россия была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Это означает, что российские атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под государственным флагом России.

При этом МОК готов допустить некоторых спортсменов под нейтральным флагом при условии, что они не были уличены в использовании допинга.

Комментируя решение МОК, президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане в личном качестве под нейтральным флагом.

«Мы вне всякого сомнения не будем устраивать никакой блокады и не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал глава государства.