Чебоксары, 8 декабря, 2017, 16:38 — ИА Регнум. В столице Чувашии появился новый световой тоннель и новая городская ёлка. Оба новогодних объекта размещены на набережной: тоннель украшает ледовый каток на Красной площади, белая искусственная ель — Московскую набережную, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Световой тоннель на катке

На Красной площади завершаются работы по заливке катка.

«Если погода не подведет, он будет готов уже в эти выходные. Уже сегодня можно оценить масштаб будущей площадки и увидеть его главный сюрприз для посетителей — необычный световой тоннель. 12 тёмно-зелёных арок, которые поддерживают почти 2,5 км ярких гирлянд и символизируют 12 месяцев. Длина тоннеля — 58 метров», — говорят в мэрии Чебоксар.

Cap.ru Световой тоннель на Красной площади

Отметим, что в 2015 году в столице республики главным сюрпризом стал световой тоннель на пешеходном мосту на заливе. Новый световой объект украсил набережную, вызывая не меньшее восхищение жителей и гостей столицы, чем «Дорога к храму» в Чебоксарах, построенная при прежнем президенте Николае Федорове в комплексе с фонтанами и позволившая в 2001 году получить титул самого благоустроенного города в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 320-метровый пешеходный мост на заливе, состоящий из 28 световых нитей, стал самым большим и ярким праздничным объектом республики. На его украшение ушло свыше 9 км гирлянд, а также более 72 тыс. лампочек, что вдвое больше, чем на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Получился самый длинный в России световой сказочный мост-тоннель, говорили в администрации Чебоксар. Безопасность тоже была учтена: предварительно инженеры просчитали риски, внедрили ряд технических решений, чтобы верхние дуги выдержали вес украшений. Высокий уровень защиты имеют сами гирлянды: их можно погружать включенными в воду на метровую глубину.

С появлением второго светового тоннеля первый окрестили «старшим братом».

«Старшим братом он может считаться и по первенству рождения, и по длине, она составляет 320 метров. В народе уже прижилось имя первенца — «Светлый путь» и традиция загадывать на нем желания. Простой арифметический подсчет позволяет нам предположить: чтобы пройти или проехать на коньках то же расстояние, как если бы вы гуляли от Красной площади до памятника Матери-Покровительницы и обратно, на катке под арками надо будет проехать 11 раз», — отмечают в администрации столицы Чувашии.

Кроме того, на Московской набережной появилась белая елка. Чиновники считают, что из-за своего «необычного вида она не нуждается в украшениях», но сюрприз всё же обещают.

«Ёлка станет главным элементом новогодней Московской набережной», — говорят в администрации города.