Ярославль, 8 декабря, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Прокуратура города Ярославля установила, что Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии не принимает исчерпывающие меры, направленные на пополнение доходной части бюджета города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Прокуратура города выяснила, что на момент проверки КУМИ не предъявлены исковые заявления о взыскании задолженности по арендной плате, а также задолженности за фактическое использование имущества с АО «Управдом Дзержинского района», ООО «Межрегионпром», ООО «Блиц-строй» в размере более 565 тысяч, 677 тысяч и 314 тысяч рублей соответственно. При этом претензии, направлявшиеся Комитетом в адрес указанных организаций, были оставлены без исполнения.

«Кроме того, проверка показала, что при наличии судебного решения о взыскании задолженности с арендаторов и пользователей муниципального имущества КУМИ не контролирует ход исполнительного производства и меры, принимаемые судебным приставом-исполнителем», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областной прокуратуры Яна Смирнова.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля внесено представление об устранении нарушений, которое в настоящее время не рассмотрено.