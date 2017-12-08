Ярославль, 8 декабря, 2017, 16:28 — ИА Регнум. 8 декабря на заседании комитета областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике директор регионального фонда содействию капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области рассказал депутатам о предварительных итогах работы в 2017 году и планах на ближайшие два года.

Капитальный ремонт в Ярославле

Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам директора фонда Эдуарда Потапова, всего в план работы на 2017−2019 годы включено 1743 работы на общую сумму 6,1 млрд рублей. В результате практически 173 тыс жителей Ярославской области улучшат свои условия проживания. Из краткосрочного плана на 2017 год исключены 24 многоквартирных дома по 27 видам работ.

«Перенесено из плана 2017 года в план 2018 года 165 работ по 153 многоквартирным домам. В том числе по подрядным организациям «Дельта Констракшн» — 52 работы, «Мультсистема» — 5 работ, компания «Просмстрой» — 60 работ, компания «Трансстроймастер» — 3 работы, «Ярсервистрой» — 16 работ» — озвучил цифры Эдуард Потапов.

В числе оснований для переноса работ он назвал изменение объема работ, недопуск собственниками к общедомовому имуществу, приостановление капремонта в связи с наступлением отопительного сезона или неблагоприятными погодными условиями.

«Итого у нас получается порядка 165 работ на перенос, но хотел бы отметить, что порядок 60 работ, которые переносятся — это объекты культурного наследия, они обсуловлены графиком производства работ, который изначально был утвержден при заключении договора. То есть это перенос по графику» — уточнил директор фонда.

Рассказывая о планах на 2018 год, он сообщил, что в план включено 644 многоквартирных домов, 574 строительно-монтажные работы и разработка свыше 469 проектов. Общая сумма — 1 млрд 900 млн рублей.

«Этим цифрам пугаться не надо, они все определены предельными стоимостью, и там будет достаточно серьезное падение» — отметил Эдуард Потапов.

На 2019 году фонд капитального ремонта запланировал 480 многоквартирных домов по 572 работам.

«Есть определенные изменения про структуре — на 2018 год происходит уменьшение работ по кровлям и увеличение по внутренним инженерным системам и фасадам. Кроме того, в плане на следующий год у нас доходы сбалансированы с расходами по типам пятиэтажным домов. В доходах «пятиэтажки» занимают 67%, и мы планируем 65% направить для капитального ремонта этих домов. Это крайне важный показатель, потому что в структуре нашего «котла» пятиэтажные дома — это костяк, основа всего нашего фонда. Но внимания им уделяется мало. Для примера могу привести анализ по итогам 2017 года, где наглядно видно: доля доходов от пятиэтажек — 42%, но на ремонт на 2017 год запланировали только 24%. То есть мы у пятиэтажных домов деньги изымаем и перераспределяем на ремонт двухэтажных домов. У них доля доходов 13%, а фактически тратим на их ремонт 29%.Но пятиэтажный фонд требует капитального ремонта, он у нас остается достаточно обделенным» — сказал Эдуард Потапов.

Депутат Александр Воробьев задал вопрос — каков процент выполнения плана по капитальному ремонту на 2017 год?

«Если мы исходим из программы актуализированной и учитываем перенос тех работ, которые я назвал, то будет порядка 90% к концу года» — пояснил директор фонда.

Он отметил, что серьезная ситуация сложилась с крышами. Есть вскрытые кровли, они не брошены, с ними работают, поставлена задача к концу года значительную их часть закрыть. Не менее 10% жителей домов, где проводился ремонт кровли, пострадали от протечек. По каждому случаю идет персональная работа по возмещению ущерба.