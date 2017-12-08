Новосибирск, 8 декабря, 2017, 16:42 — ИА Регнум. В 2018 году Новосибирской области будут выделены дополнительные государственные субсидии из федерального бюджета в размере 914 млн рублей на строительство социальных объектов инфраструктуры для стимулирования жилищного строительства, сообщает 8 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Mor Школа

Субсидии выделены из федерального бюджета в рамках программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» и ФЦП «Жилище».

В рамках программы предусмотрено софинансирование из средств регионального бюджета в размере 391 млн рублей.

Выделенные средства пойдут на строительство трех школ: в микрорайоне «Весенний» на 1250 мест, в микрорайоне «Плющихинский» на 1100 мест и в р.п. Кольцово на 1050 мест. Часть выделенных средств пойдет на строительство детского сада в микрорайоне «Просторный» на 220 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2017 года мэрия Новосибирска получила представление прокуратуры об устранении нарушений жилищного законодательства. Ранее общественный активист Евгений Митрофанов обнародовал информацию о незаконной приватизации комнат в одном из общежитий Новосибирска, участие в которой принимали сотрудники мэрии.