Тель-Авив, Израиль, 8 декабря, 2017, 16:18 — ИА Регнум. На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа продолжаются стычки палестинцев с израильскими военными. Число пострадавших уже исчисляется десятками. Так, по разным данным, ранения в столкновениях с израильскими силовиками получили от 40 до 50 человек. Помощь им оказывают представители Красного Полумесяца, передаёт телеканал НТВ.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

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К медикам пострадавшие поступают с огнестрельными ранениями, повреждениями от резиновых пуль и с симптомами отравления слезоточивым газом.

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Напомним, столкновения на Западном берегу реки Иордан начались 8 декабря после пятничных мусульманских молитв. Они были вызваны недовольством местных жителей решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, отказаться от этой идеи США призвала Турция.

«Такой шаг идет полностью вразрез с религиозным и историческим статусом Иерусалима, международными соглашениями и решениями ООН», — заявил официальный представитель администрации президента страны Ибрагим Калын.

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