Калуга, 8 декабря, 2017, 16:17 — ИА Регнум.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Внеочередное заседание Городской думы Калуги 08.12.17

Сегодня, 8 декабря, состоялось внеочередное заседание Городской думы Калуги. Как сообщает пресс-служба думы, на заседании были внесены поправки в бюджет города на 2017 год.

Доходная часть бюджета увеличивается на 18,1 млн. рублей за счёт собственных доходов муниципалитета и на 21,6 млн. рублей за счёт поступлений из бюджета Калужской области.

1,8 млн. рублей будет выделено на оплату взноса в уставной фонд МУП «Калугаспецавтодор», 5,7 млн. рублей будет направлено в уставной фонд МУП «Калугатеплосеть» в счёт компенсации расходов предприятий по перекладке инженерно-технический сетей при благоустройстве территории нового городского парка.

Кроме того на перекладку инженерно-технических сетей на территории нового парка выделяется 13,9 млн. рублей. Также перераспределяются средства по предложениям главных распорядителей. 2,5 млн. рублей выделяется на содержание дорог. 6,9 млн. рублей выделяется управлению культуры для реализации указов президента Российской Федерации. 14,5 млн. рублей будет направлено на финансовое обеспечение муниципального задания по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях.

3,2 млн. рублей выделяется на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 5,8 млн. рублей — на содержание объектов наружного освещения. 2 миллиона рублей дополнительно выделяется на реконструкцию автодороги «Правый берег-Шопино». 24,7 млн. рублей выделяются в виде субсидии для оказания финансовой помощи МУП «Управление калужского троллейбуса».