Москва, 8 декабря, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Если в России введут налог с продаж, то цены вырастут, спрос уменьшится, а часть мелкого бизнеса уйдёт в тень, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в кулуарах власти вновь стали обсуждать введение названного выше налога.

Удар

«Этот вариант вряд ли стимулирует экономику, — прогнозирует Колганов. — Налог с продаж будет перекладываться на кошелек потребителя и так автоматически включится в цену продаваемых товаров. Соответственно, это приведёт к росту цен и уменьшению спроса со стороны населения. В условиях, когда мы едва-едва пытаемся вытащить экономику из рецессии и стараемся подтолкнуть её к развитию, введение такого налога контрпродуктивно».

При этом экономист напомнил, что в российской истории уже был прецедент, когда такой налог — пятипроцентный — вводился и в итоге привёл к разгону инфляции.

«Я даже не могу предположить, какие могут быть мотивы обсуждения такой идеи, — сказал он. — С точки зрения его взимания, да, он достаточно эффективный, потому что контроль за объёмом продаж, по крайней мере в сфере крупной, средней и отчасти мелкой торговли налажен хорошо через систему контрольно-кассовых аппаратов. В этом смысле мы продвинулись достаточно далеко, и этот налог будет легко взиматься. Так что с точки зрения налогового администрирования это его плюс. Однако с точки зрения влияния на экономику это неправильный подход. Он уменьшает эффективный спрос и стимулы для экономического развития».

Кроме того, Колганов предположил, что часть мелкого бизнеса, если налог с продаж действительно введут, уйдёт в тень.

«У нас нет той страшной ситуации, когда бюджету катастрофически не хватает налоговых сборов, — подчеркнул экономист. — Конечно, с бюджетом не всё благополучно, но никаких чрезвычайных ситуаций а-ля вынь да положь несколько процентов налоговых поступлений не наблюдается».

Напомним, по информации «Ведомостей», власти РФ вернулись к идее налога с продаж, о чём журналистам сообщили уже четыре федеральных чиновника, хотя представители первого зампреда правительства Игоря Шувалова информации пока не подтвердили и не опровергли. Более того, есть сведения, что один из вариантов, который сейчас обсуждают чиновники, — дать регионам право отменить налог на недвижимое имущество и ввести торговый сбор с оборота.