Москва, 8 декабря, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Сократив в 2018 году квоту на наём иностранцев, правительство РФ рассчитывает повысить занятость собственного населения, но этот план не сработает, считает завкафедрой политэкономии РЭУ им. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря, комментируя соответствующее постановление правительства РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«Я думаю, что нелегальных мигрантов станет больше, — предположил Дзарасов. — Нашим предпринимателям нелегальная трудовая миграция выгодна. Можно нарушать любые права, платить низкую зарплату. Работнику всё равно жаловаться некуда. Он сидит в подвале возле какой-нибудь стройки и боится выйти, так как у него нет официальной регистрации, а полиция будет брать с него взятки. Таким человеком легко манипулировать».

Экономист напомнил, что это распространённая практика по всему миру, которая теперь существует и в России. Низкоквалифицированную силу активно используют на незаконных основаниях даже в, казалось бы, цивилизованных странах вроде США или Великобритании.

«Это важная причина замедления темпов экономического прогресса, так как дешёвая рабочая сила дешевле инноваций, — напомнил эксперт. — Почему уменьшили квоту — это вопрос, и мне кажется, власть не добьётся поставленной цели — повысить занятость собственных рабочих. Оживления экономики нет, она стагнирует, а рост в 2%, как изящно выражаются статистики, «теряется в подробностях счёта». В таких условиях роль трудовых мигрантов весьма значительна.

При этом экономист согласился с тем, что решать проблему следует не сокращением квот или созданием новых заградительных механизмов, а серьёзными инвестициями в строительство и производство. В этой связи он напомнил, что в России одной из главных проблем, кроме обычной безработицы, является так называемая скрытая безработица, когда люди не могут устроиться в соответствии со своей квалификацией. В России, по разным оценкам, масштабы такой безработицы составляют до 15%.

Напомним, как сообщается 8 декабря на официальном сайте правительства РФ, 6 декабря вышло постановление, в котором определена потребность в привлечении иностранных работников в 2018 году — 140 423 человека, что составляет 79,3% от потребности, определённой на 2017 год. Квота на выдачу приглашений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих на основании визы, утверждена в размере 140 423 приглашения, и в этом же размере — квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу.