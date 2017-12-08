Калуга, 8 декабря, 2017, 15:29 — ИА Регнум. 7 декабря в Калуге отметили День юриста. Торжественное собрание регионального отделения Ассоциации юристов России посетили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель регионального отделения ассоциации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководитель аппарата регионального отделения, депутат Городской думы Денис Курганов.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Торжественное собрание калужского регионального отделения Ассоциации юристов России 07.12.17

На собрании были подведены итоги работы ассоциации в 2017 году и намечены планы на следующий год. Отмечалась активная работа по оказанию юридической помощи гражданам и правовому просвещению.

«Российское законодательство постоянно изменяется и совершенствуется, в этих условиях особое значение для динамичного развития нашего города и региона приобретает наличие квалифицированных юридических кадров, — подчеркнул Александр Иванов. — Ассоциация юристов России внесла значительный вклад в укрепление кадрового потенциала региона, ведёт активную работу по оказанию юридической помощи гражданам и повышению правовой культуры населения. Также очень важна работа ассоциации с молодым поколением. Регулярно проводятся встречи, на которых школьниками и студентами рассказывают об особенностях профессии юриста. Всё это способствует повышению юридической грамотности калужской молодёжи и повышает привлекательность профессий в юридической сфере. Желаю калужскому региональному отделению Ассоциации юристов России новых успехов и достижений, ваша работа очень важна для развития нашего города и области!».