Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Властями Санкт-Петербурга объявлены три конкурса на проектирование новых велосипедных маршрутов — в центре, на юге и на севере города — на общую сумму 42,1 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипеды в Петербурге

Общая протяженность веломаршрутов, запланированных к реализации в 2018 году, составит 39,6 км. Суммарная стоимость их проектирования и обустройства составит 215,2 млн рублей. Эти деньги предусмотрены в городском бюджете на будущий год, сообщили 8 декабря в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Веломаршруты, по которым уже объявлены конкурсы на проведение проектно-изыскательских работ в 2018 году, имеют следующую локацию:

— наб. р. Фонтанки от Гороховой ул. до Старо-Петергофского пр. по чётной и нечётной сторонам; Благовещенский мост — наб. р. Фонтанки; Измайловский пр. от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного канала. Максимальная цена контракта — 8,5 млн рублей;

— ул. Типанова от пр. Юрия Гагарина — пр. Славы до Софийской ул.; «Бухарестская ул. — Центр. Максимальная цена контракта — 18,4 млн рублей;

— наб. р. Карповки (четная и нечетная сторона); Морской пр. — Парк 300-летия; пр. Культуры — Тихорецкий пр. до пр. Тореза — пр. Тореза до Институтского пр. — Парк Лесотехнической академии — Парголовская ул. до Кантемировской ул. Максимальная цена контракта — 15,2 млн рублей.

Итоги конкурсных процедур будут подведены в конце декабря 2017 года — начале января 2018 года.

Как утверждают в КРТИ, выбор велосипедных маршрутов проведен на основе результатов исследований и замеров интенсивности велосипедного движения.

«Обустройство данных веломаршрутов позволит устранить разрыв на существующем веломаршруте от ст.м. «Крестовский остров» до Гренадерского моста, продлить веломаршрут по набережной реки Фонтанки, обеспечить связь севера города с Парком 300-летия Санкт Петербурга и Петроградской стороной, а также Фрунзенского района с историческим центром города», — объяснили в КРТИ.

Кроме того, одобрен проект создания велосипедной полосы на Большом проспекте Васильевского острова, от Кадетской до 22-й линии. Бюджет проекта — 5 млн рублей. Конкурс по данному маршруту будет объявлен дополнительно.

Учреждением «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» составлен перечень наиболее востребованных велосипедных маршрутов общей протяженностью 160 км. Велодорожки могут появится здесь в 2018—2020 годах. Дополнительно ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции 20 светофорных объектов, расположенных уже обустроенных в 2017 году веломаршрутах.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, петербургские велосипедисты высказывали недовольство качеством разметки на велодорожках, которая, по их словам, стирается после первого дождя, потому что была нанесена «в один слой». Кроме того, велосипедисты недовольны тем, что на веломаршрутах на набережных не предусмотрены пересечения перекрестков без спешивания, а самые сложные участки маршрутов вообще проигнорированы.

Напомним, в Смольном считают, что велосипедное движение наиболее предпочтительно в 22 парках, среди которых парк Декабристов, Приморский парк Победы, Буферный парк, Ладожский парк, Муринский парк, а также в парке Сосновка, Пулковском, Удельном парках, Парке 300-летия Петербурга.