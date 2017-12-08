Красноярск, 8 декабря, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Творческий фестиваль «Крылья успеха» состоялся в Красноярске в восьмой раз и дал возможность продемонстрировать свои таланты детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет. Как сообщает пресс-служба администрации города, фестиваль собрал на своей творческой площадке свыше 90 особенных ребят.

Пресс-служба администрации Красноярска Глава Красноярска поздравил участников фестиваля «Крылья успеха»

Перед началом концертной части для ребят были подготовлены сюрпризы: интерактивные игры, творческие мастер-классы, фотостудия и аквагрим. Настоящим украшением праздника стала галерея работ финалистов конкурса «Добрым людям на загляденье». Картины, аппликации, поделки из пластилина и природных материалов подтвердили безграничные возможности таланта юных красноярцев. Так, 15-летняя Юлия для участия в фестивале изготовила объёмную гусеницу, выполненную из шишек. Мама Юлии Вероника Фёдорова отметила, что фестиваль «Крылья успеха» даёт возможность раскрыть потенциал ребёнка: «Вместе с дочкой мы уже не первый раз принимаем участие в этом чудесном фестивале — фантазируем и делаем различные поделки, это нас очень сближает. Важно, что здесь ребёнок общается с другими детками, выходит на сцену, у него появляется уверенность в себе, желание творить, дерзать, добиваться большего».

Кульминацией фестиваля стал концерт: участники подготовили совместные номера с профессиональными артистами и творческими коллективами. Организаторы фестиваля отмечают, что с каждым годом уровень участников становится всё выше, растёт их исполнительское мастерство, они чувствуют себя более свободными на сцене. А для многих проект «Крылья успеха» становится стартом для серьёзного творческого взлёта.

Алексей Протопопов принимает участие в фестивале уже не первый год. Говорит, что выходить на сцену всегда волнительно, но обо всём забываешь, когда видишь радость зрителей: «Недавно наш коллектив ездил в Москву, мы выступали на международном конкурсе Inclusive Dance, где выиграли три диплома и два кубка. Сегодня мы покажем свой новый танцевальный номер. Мне очень нравится выходить на сцену, особенно когда зрителей много и все аплодируют нам!».

В завершение концертной программы всех участников и лауреатов фестиваля поздравил глава города Сергей Ерёмин: «Видеть ваши выступления, успехи в творчестве, искренние улыбки и горящие глаза, волнение и чистые эмоции — это настоящее чудо, настоящее волшебство! Ребята, вы большие молодцы! Вы преподнесли всем зрителям подарок добра и счастья! Поэтому продолжайте заниматься творчеством и покоряйте новые вершины!».