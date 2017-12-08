Ярославль, 8 декабря, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Законопроект КПРФ о ручном пересчете голосов на 5% избирательных участков был отклонен комитетом по законодательству. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

КОИБ

Комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной думы высказался против ручного пересчета голосов. «За» высказался только один человек, еще один проголосовал против, остальные воздержались. Это означает, что законопроект поддержку не получил.

«Предложение о контрольном пересчете было сформулировано некорректно. Мы не видим необходимости вводить такую норму. В тех регионах, где есть подсчет голосов при помощи КОИБов, обязанность пересчета введена не повсеместно. Где-то есть, где-то нет. Мы считаем, что обязательный контрольный пересчет замедлит процесс подсчёта голосов на других участках. По закону пока не закончится контрольный пересчет на выбранных участках, на остальных считать голоса начать не могут. Но, в целом, это решать депутатам: если они скажут пересчитывать — мы будем это делать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Но авторы законопроекта не согласны с этим:

«Я прошел все ступени — от наблюдателя на выборах до члена облизбиркома ‑ и уверен, что контрольный пересчет не удлинит процесс подсчета голосов. Мы вручную голоса подсчитывали быстрее, чем КОИБы. У людей возникает недоверие к КОИБам и в преддверии выборов Президента РФ мы должны вернуть людям доверие к автоматическому подсчету», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы Эльхан Мардалиев.

Несмотря на отрицательное заключение профильного комитета, коммунисты все же вынесут 15 декабря этот законопроект на заседание областной думы. Кроме этого, они собираются обратиться депутатам Госдумы с просьбой вынести такую поправку в федеральный закон.