Москва, 8 декабря, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вынести на референдум вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Вы не понимаете, что происходит в мире! Нас заставят встать на колени, во всем признаться, что мы самые плохие в мире, или война. Вы призываете встать на колени. Пускай (будет) референдум — вынесем (вопрос), пусть народ решает. Или мы займем жесткую позицию и всех заставим уважать себя, либо все оденем власовскую форму, олимпийскую форму и будем молчать, что есть российский флаг и гимн?» — заявил Жириновский.

Вопрос участия спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе вызвал споры в Госдуме.