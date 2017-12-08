Кострома, 8 декабря, 2017, 14:05 — ИА Регнум. «Вокзалъ» расположен на федеральной трассе между Ярославлем и Костромой, двумя «жемчужинами» Золотого кольца. Церемония его открытия состоится 18 декабря и завершит цикл мероприятий, посвященных празднованию 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России».

«Вокзалъ «Кострома Сырная»

«Вокзалъ «Кострома Сырная» — уникальный туристический объект, который объединит в себе музей, связанный с производством знаменитого костромского сыра, а также зал, посвященный династии Романовых, уникальную ресторацию, отель и хостел для туристов. Будет здесь и собственная сыроварня. Необычное название связано не только с тем, что «Вокзалъ «Кострома Сырная» расположен на оживленной трассе.

Слово «вокзал» в Западной Европе, а затем и в Российской Империи, обозначало загородное увеселительное заведение, Когда в России строилась первая железная дорога, роскошный музыкальный зал с рестораном-вокзалом был открыт, как и дорога, в мае 1838 года, на станции Павловск. Он стал излюбленным местом отдыха столичной публики, а слово «вокзал» в нашей стране вскоре накрепко связалось с путешествиями и транспортом», — поясняет президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

В этом году власти городов Золотого кольца России договорились вместе развивать туризм на популярном маршруте и открытие «Вокзал» — первая ласточка такого сотрудничества. В создании нового туристического объекта приняли участие костромичи и ярославцы. Даже у входа в него туристы смогут сфотографироваться с двумя скульптурами коров — костромской и ярославской пород, чье молоко лучше всего подходит для производства сыра.