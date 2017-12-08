Феодосия, Крым, 8 декабря, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Власти Феодосии уверены, что гору Клементьева в Коктебеле необходимо развивать как центр планеризма и воздухоплавания. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 8 декабря заявил глава администрации города Сергей Фомич, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Вид на Коктебель с горы Кара-Даг

«Это хорошая точка притяжения, Коктебель — это не только культурное место, но и центр планерного спорта, зарождения авиации в Советском Союзе. Гора должна развиваться как центр планеризма, воздухоплавания. Я обсуждал вопрос развития этой высоты с представителями Корпорации развития Крыма, гору надо развивать гармонично, исключительно для привлечения туристов и парапланеристов», — отметил Сергей Фомич.

Однако, по его словам, пока конкретные средства на эту программу не выделяются, поэтому это пока лишь предложения.

Напомним, разработанный ранее инвестиционный проект «Город авиаторов» предусматривал строительство рекреационного комплекса, однако проект вызвал большой негатив со стороны местных жителей и авиаторов. Власти Крыма отправили проект на доработку, а позже отказали инвестору в согласовании трёх площадок из четырёх.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость новых объектов туристско-рекреационного кластера «Коктебель», который создают в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2020 года», оказалась в разы выше прогнозируемой, поэтому чиновники планируют отказаться от ряда важных объектов.

По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, который в конце сентября приезжал в Крым, после более детальной оценки технических обоснований объектов возникло достаточно много вопросов.

«Сумма на строительство очистных сооружений в пять раз больше, чем предполагалась. То же самое и с реконструкцией набережной, поэтому придётся определить приоритеты и очередность реализации этих проектов», — отмечал Сергей Назаров, подчеркивая, что, по его мнению, сначала необходимо построить нормальные канализационно-очистные сооружения в Коктебеле.