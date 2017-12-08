Москва, 8 декабря, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Российские спортсмены должны обладать волчьей хваткой, а если ее нет — не должны заниматься спортом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в ходе обсуждения на пленарном заседании Госдумы заявления по решению Международного олимпийского комитета об отстранении сборной РФ от участия в Олимпийских играх 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Завтра (9 декабря) у нас день героев — мы их поздравляем и всегда будем ими гордится. Но и в спорте должно быть то же самое — должна быть волчья хватка. А у нас пуделя, стоят и лебезят. Пуделей выкинуть, поставить волков», — заявил Жириновский.

Госдума обсуждает заявление по решению МОК, запрещающему российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. По словам депутатов, решение МОК несправедливо и наносит непоправимый ущерб спорту как российскому, так и мировому.