Москва, 8 декабря, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Российских спортсменов, которые примут решение участвовать в Олимпиаде, шампанское не ждет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

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«Сегодня МОК принял решение… только что появилась информация, что вообще никакого упоминания России на Олимпийских играх и быть не должно. Понимаете, что это значит? И западная пресса будет опять в истерике биться по поводу участия наших спортсменов», — заявил Толстой.

Не будет ни флага, ни гимна, отметил он.

«Не надо думать, что их (спортсменов) там будут встречать с шампанским и красной дорожкой. Александр Жуков об этом скажет — находился там на заседании МОК, он знает все нюансы, детали, условия, которые поставлены нашим спортсменам. Обстановка, которая будет вокруг них, к сожалению, будет крайне тяжелой, крайне недружественной. Не будет ни российского флага, ни гимна», — сказал парламентарий.