Москва, 8 декабря, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Россия должна вести более жесткую внешнюю политику, сейчас стране мстят за 1945 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM

В соответствии с решением МОК для участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане будут приглашены отдельные российские спортсмены при соблюдении определенных условий. Приглашенные спортсмены должны будут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях в статусе «Спортсмен-олимпиец из России» в форме с соответствующей маркировкой и под олимпийским флагом. На всех церемониях с участием российских спортсменов будет звучать олимпийский гимн.

«Нам мстят за 45 год. У них нет побед, и в спорте у них нет побед! Нам мстят за 100 лет назад, когда мы отказались платить долги, когда мы предали наших союзников — Британию и Францию. Это всё оттуда идет. Когда мы навязывали свою модель, когда мы создавали коммунистические партии, пугали, что эти партии к власти придут — весь мир был в страхе 70 лет. Теперь этот страх проявляется в том, что хоть здесь уколоть», — заявил Жириновский.