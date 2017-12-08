Москва, 8 декабря, 2017, 13:36 — ИА Регнум. 7 декабря в Москве состоялась презентация экспертного центра «ПОРА». Проектный офис развития Арктики (ПОРА) — экспертный центр, созданный для поддержки проектов развития Арктической зоны РФ. Его деятельность связана с социальными, экономическими и экологическими аспектами жизнедеятельности человека на севере нашей Родины. Как сообщила ИА REGNUM координатор по работе со СМИ экспертного центра «ПОРА» Марина Горецкая, проектный офис будет реализовывать различные программы по всей территории Арктической зоны, поддерживая молодых ученых и распространяя информацию об Арктике среди широкой аудитории.

Бронислав Сурин В Москве презентовали экспертный центр «ПОРА»

«Российская Арктика огромна и задачи, стоящие перед ПОРА, масштабны, — заявил на презентации генеральный директор «ПОРА» Борис Тарасов. — С одной стороны, есть много информации о регионе, с другой стороны, еще живы стереотипы об Арктике, как о регионе холода с белыми медведями. Эти стереотипы важно преодолевать, так как они напрямую влияют на социально-экономическую ситуацию в Арктике».

Многие удивятся, отметил он, но за последние пять лет экспедициями Минобороны РФ в Арктике открыто 6 проливов, 11 островов, 9 мысов и 5 бухт. Казалось бы, весь земной шар изучен из космоса до сантиметра, но эти новые географические объекты недавно открыты в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа во многом, благодаря глобальным изменениям климата.

Борис Тарасов представил миссию центра и основные направления его работы. Одним из первых проектов станет разработка рейтинга устойчивого развития «Полярный индекс», который будет состоять из экономических, экологических и социальных критериев и основываться на принципах устойчивого развития.

Координатор программ центра Александр Стоцкий рассказал о грантах для молодых ученых, которые учреждает «ПОРА». Темы для грантов тесно связаны с исследованиями в различных областях жизнедеятельности региона и составляют от 50 до 100 тысяч рублей (более подробно о них можно узнать на сайте центра porarctic.ru). Александр презентовал также проект центра — дискуссионный клуб, в работе которого будут принимать участие эксперты — известные ученые, исследователи Арктики, государственные и общественные деятели.

Эксперт программы ПОРА «Комфортная среда», помощник секретаря Общественной палаты РФ Александр Водяник рассказал об особенностях формирования комфортной среды в арктических городах, ее специфике и возникающих сложностях.

«Комфортная среда в Арктике — это другая среда по сравнению с центральной полосой. На Крайнем Севере люди живут не просто в гармонии с природой, а под ее мощью. Соответственно и требования к инфраструктуре — другие», — отметил Водяник.

На мероприятии присутствовали и принимали участие в обсуждении: заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко, сопредседатель Экологической палаты РФ Владимир Коптев-Дворников, заместитель директора Института экологии и эволюции РАН, академик Юрий Дгебуадзе, проректор Сибирского федерального университета, профессор Михаил Гладышев, ученые, эксперты, представители партнерских организаций.

«В августе этого года мне посчастливилось принять участие в юбилейной десятой экспедиции, посвященной 40-летию надводного покорения Северного полюса атомным ледоколом «Арктика» в 1977 году. Во время поездки я буквально заболел темой Арктики, — поделился с присутствующими Денис Кравченко. — Открытие экспертного центра — это знаковое событие. Мы понимаем, что освоение Арктики и Северного морского пути дает неоспоримые преимущества нашему государству. Желаю вашей организации доброго пути, всегда можете рассчитывать на нашу поддержку».

В ходе презентации было подписано первое для экспертного центра соглашение о сотрудничестве между ПОРА и Фондом поддержки социальных проектов. Директор фонда Евгения Шохина заявила о готовности совместной деятельности по обучению и поддержке предпринимательских инициатив для жителей Крайнего Севера: «Поздравляю с открытием. Видно, что здесь работают неравнодушные и профессиональные люди. Наш фонд будет уделять особое внимание арктической тематике. Будем рады сотрудничеству».

Мероприятие завершилось обсуждением актуальных вопросов, связанных с Арктикой, между гостями, партнерами и сотрудниками экспертного центра.