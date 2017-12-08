Чебоксары, 8 декабря, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В Чувашии изменилась структура коррупционных преступлений. Если в 2016 году чаще всего должностные лица попадались на взятках, то в 2017 году больше всего дел — по фактам служебного подлога и растрате. В разы снизился ущерб от коррупционных преступлений, возмещена четверть установленного ущерба. Об этом свидетельствуют предварительные данные регионального СУСК по Чувашии, названные в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Микеланджело Караваджо. Шулеры (фрагмент). 1594

С начала года в республике возбуждено 92 уголовных дела коррупционной направленности, ушло в суд 31 дело в отношении 34 должностных лиц. Всего выявлено 60 эпизодов преступной деятельности.

«Наиболее часто в этом году следователями СКР возбуждались уголовные дела о таких преступлениях, как служебный подлог, присвоение и растрата с использованием служебного положения (по 22 дела каждой категории), мошенничество с использованием служебного положения (в том числе при получении выплат, — 17 дел), получение взятки (девять дел) и злоупотребление должностными полномочиями (шесть дел)», — сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Напомним, в 2016 году больше всего дел было в отношении взяточников (54 дела), по фактам мошенничества (51), а также коммерческого подкупа и служебного подлога (по 35 дел). В 2015 году больше всего дел было возбуждено по фактам служебного подлога (77 дел), взяточничества (47 дел) и злоупотребления полномочиями (39 дел).

По данным следствия, ущерб от коррупции в Чувашии составил 17,7 млн рублей, из них возмещено около 4 млн рублей. Кроме того, 17,5 млн рублей составила стоимость имущества, арестованного по ходатайству следователей.

Наибольший ущерб, причиненный коррупционными преступлениями, установлен в районах Чувашии. В частности, экс-главе администрации Бичуринского поселения Марпосадского района инкриминировалась передача в аренду без торгов и последующая продажа земельных участников за 750 тыс. рублей, в то время как их рыночная стоимость составляла 20 млн рублей, — ущерб был оценен в 19 млн рублей. В ходе следствия земля возвращена в муниципальную собственность.

Ущерб на 5 млн рублей был установлен в ходе следствия в отношении бывших глав Кшаушского и Синьяльского поселений Чебоксарского района: в настоящее время три участка возвращены в муниципальную собственность в добровольном порядке, а на 10 остальных наложен арест.

Ущерб на 2,9 млн рублей, по данным следствия, повлекли действия бывшего заместителя главы администрации Вурнарского района и сотрудника отдела. Согласно материалам дела, коммерсанту, незаконно победившему в конкурсе на приобретение жилья для многодетной семьи, были незаконно предоставлены денежные средства, которые тот похитил. Ещё одно дело о крупном ущербе (в 2,3 млн рублей) находится в суде, его фигурантом является учредитель красночетайской коммерческой организации: по данным следствия, он предоставлял в администрацию района документы, содержащие недостоверные сведения об объеме работ по ремонту двух дорог.

«По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 3,7 миллиона рублей. В частности, на автомобили Jeep Grand Cherokee и Mercedes Benz E-300, два КамАЗа, прицеп-тяжеловоз, автогрейдер и земельный участок», — сказал Олег Дмитриев.

В суде также рассматривается уголовное дело об ущербе на 2,3 млн рублей в Цивильском районе. Перед судом предстал председатель потребительского кредитного кооператива, обвиняемый в мошеннических действиях при обналичивании средств материнского капитала. Из них 500 тыс. рублей возмещено добровольно. В рамках дела наложен арест на имущество общей стоимостью 3,8 млн рублей (нежилое здание и два земельных участка), а Пенсионным фондом заявлен иск о компенсации причиненного материального вреда.

Всего с начала года за совершение коррупционных преступлений на скамье подсудимых оказались 10 должностных лиц органов местного самоуправления, которым инкриминировано совершение 11 эпизодов противоправных действий. Также возбуждены уголовные дела в отношении бывшего главы города Чебоксары, глав администраций Цивильского района, а также семи сельских поселений (бывших или действующих). Кроме того, были направлены уголовные дела, возбужденные в 2016 году, в отношении бывших или действующих глав администраций еще трех сельских поселений: Хочашевского (Ядринский район), Вурман-Сюктерского и Синьяльского (Чебоксарский район).

«Большое количество нарушений, выявлявшихся в деятельности таких чиновников, связано с махинациями с землей. Чаще всего это была подделка документов. К примеру, бывшая глава одного из поселений в Ибресинском районе за счет соседнего участка, принадлежащего другому человеку, незаконно увеличила площадь своей земли на 1,5 тыс. кв. метров, а чиновник из Чебоксарского района неправомерно предоставил земли в санитарно-защитной зоне скотомогильника», — отметил Олег Дмитриев.

Кроме того, по обвинению в коррупции в текущем году перед судом предстали пять должностных лиц правоохранительных органов, которым предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений коррупционной направленности.

Ранее в следственном управлении СКР отмечали, что необходимо активизировать работу по выявлению преступлений коррупционной направленности.