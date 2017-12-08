Москва, 8 декабря, 2017, 13:09 — ИА Регнум. В Совфеде полагают, что, говоря о возможном отказе США участвовать в Олимпийских играх, Штаты имеют в виду иное, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Американские власти пока не приняли окончательное решение по участию США в Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Представитель Белого дома Сара Сандерс не говорит все правды, считает член Совфеда Франц Клинцевич.

«Думаю, что речь идет не об отказе США от участия в Олимпиаде-2018 — у них на уме совсем другое. Не исключаю, что в оставшееся до начала Олимпиады время США будут усиленно провоцировать КНДР в надежде, что та совершит какое-нибудь резкое движение, которое поставит под сомнение саму возможность проведения всемирных игр в Пхенчхане. И тогда на полную мощь заработает американская пропагандистская машина, обвиняя КНДР в покушении на святая святых — Олимпиаду», — рассуждает он.

Если это действительно произойдет, то США должны будут нести не меньшую ответственность за срыв игр, чем Северная Корея, полагает сенатор.

«Понятно, что в данном случае я рассматриваю худший сценарий из всех существующих, но подобное развитие событий вполне реально. Что называется, предупрежден — значит вооружен», — сказал Клинцевич.